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Хочу всех успокоить: Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения

Хочу всех успокоить: Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения

Киев  •  УНН

 • 24972 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Запасов газа для украинцев достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими. Об этом он заявил в интервью ICTV, передает УНН.

Цитата

“Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей за очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами ”, - заявил президент.

Детали

Зеленский отметил, что если бы власть не вмешалась в эту ситуацию, цена на газ для населения была бы “как минимум 50 гривен”, тогда как сейчас — около 8 гривен. Он добавил, что отопительный сезон — это ответственность и центральной, и местной власти.

“Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи ... НАК Нафтогаз и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулирован. В любом случае, это будет нормальная цена ”, - подчеркнул Зеленский.

Добавим

На днях в Офисе Президента заявили , что проблемы с газоснабжением и отопительным сезоном нет и “газа достаточно”, и до 15 октября НАК “Нафтогаз Украины” готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы).

Контекст

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начали сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, которые к росту цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь это значительно ниже цена, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается — за 30, указывали из регионов.

В частности, в конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины” Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).

Украинские Национальные Новости

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