ХК "Вашингтон" став першим учасником плей-офф НХЛ

Перемогу “Кепіталс” з результатом 5:3 забезпечив хет-трик Ті-Джея Оші і чотири передачі Нікласа Бекстрема.

Загалом шайби у складі переможців крім Ті Джей Оші закинули Джастін Вільямс (44) і Джон Карлсон (46). У господарів відзначилися Микита Кучеров (16, 59) і Алекс Кіллорн (17).

Примітно, що “Тампа” вперше за півтора місяці зазнала другої поразки поспіль і на два очки відстала від “Торонто”, який займає останнє восьме місце плей-офф від Східної конференції.

Зазначимо, що “Вашингтон” є кращою командою НХЛ, набравши 100 очок і зберігши перевагу над “Коламбусом” в два очки.

Додамо також, у наступному матчі “Вашингтон” 22 березня вдома зіграє з “Калгарі”, “Тампа-Бей” в цей же день прийме “Арізону”.

Нагадаємо, 16 березня в регулярному сезоні НХЛ відбулося чотири поєдинки. Один із лідерів чемпіонату “Піттсбург Пінгвінс” в гостях був розгромлений командою з нижньої частини таблиці “Філадельфією Флайєрс”.