ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ

Победу "Кэпиталз" с результатом 5:3 обеспечил хет-трик Ти-Джея Оши и четыре передачи Никласа Бэкстрема.

В общем шайбы в составе победителей кроме Оши забросили Джастин Уильямс (44) и Джон Карлсон (46). У хозяев отличились Никита Кучеров (16, 59) и Алекс Киллорн (17).

Примечательно, что "Тампа" впервые за полтора месяца потерпела второе поражение подряд и на два очка отстала от "Торонто", который занимает последнее восьмое место плей-офф от Восточной конференции.

Отметим, что "Вашингтон" является лучшей командой НХЛ, набрав 100 очков и сохранив преимущество над "Коламбусом" в два очка.

Добавим также, в следующем матче "Вашингтон" 22 марта дома сыграет с "Калгари", "Тампа-Бэй" в этот же день примет "Аризону".

Напомним, 16 марта в регулярном сезоне НХЛ состоялось четыре поединка. Один из лидеров чемпионата "Питтсбург Пингвинс" в гостях был разгромлен командой из нижней части таблицы "Филадельфией Флайерз".