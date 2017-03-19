ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 48594 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107005 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122407 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181553 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126218 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118376 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107603 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103929 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ

ХК "Вашингтон" стал первым участником плей-офф НХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" первым в лиге забронировал себе место в плей-офф НХЛ благодаря гостевой победе над "Тампа-Бэй Лайтнинг", информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Победу "Кэпиталз" с результатом 5:3 обеспечил хет-трик Ти-Джея Оши и четыре передачи Никласа Бэкстрема.
В общем шайбы в составе победителей кроме Оши забросили Джастин Уильямс (44) и Джон Карлсон (46). У хозяев отличились Никита Кучеров (16, 59) и Алекс Киллорн (17).

Примечательно, что "Тампа" впервые за полтора месяца потерпела второе поражение подряд и на два очка отстала от "Торонто", который занимает последнее восьмое место плей-офф от Восточной конференции.

Отметим, что "Вашингтон" является лучшей командой НХЛ, набрав 100 очков и сохранив преимущество над "Коламбусом" в два очка.

Добавим также, в следующем матче "Вашингтон" 22 марта дома сыграет с "Калгари", "Тампа-Бэй" в этот же день примет "Аризону".

Напомним, 16 марта в регулярном сезоне НХЛ состоялось четыре поединка. Один из лидеров чемпионата "Питтсбург Пингвинс" в гостях был разгромлен командой из нижней части таблицы "Филадельфией Флайерз".

Украинские Национальные Новости

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