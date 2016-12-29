ХК "Піттсбург" переміг "Кароліну" та очолив турнірну таблицю Східної конференції НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках НХЛ було зіграно п’ять поєдинків. "Піттсбург Пінгвінс" мінімально здолав опонентів з ХК "Кароліна Херікейнс", повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
"Кароліна" перекидала суперника 46 на 26, однак воротарі "Піттсбурга" були на висоті. Марк-Андре Флері зробив 19 сейвів в третьому періоді, замінивши в другому травмованого Метта Мюррея, який впорався із 25 з 27 кидків.
Переможний гол за 4:15 до кінця третього періоду забив Карл Хагелін. Також у складі "Піттсбурга" відзначилися Сідні Кросбі і Кріс Куніц.
Таким чином "Пінгвінс" виграли в третій раз поспіль і очолили Східну конференцію з 53 очками в активі, перервавши триматчеву переможну серію "Кароліни".
Додамо також, забивши "Кароліні", С.Кросбі набрав 100 очко за 2016 календарний рік. З 53 голами і 100 очками в 75 матчах він є найкращим в НХЛ. На другому місці по голам знаходиться Олександр Овечкін (45), за очками - Патрік Кейн (85).
Як повідомляв УНН, лідер НХЛ "Коламбус" продовжив виграшну серію у матчі з "Бостоном".