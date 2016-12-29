ХК "Питтсбург" победил "Каролину" и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В рамках НХЛ было сыграно пять поединков. "Питтсбург Пингвинс" минимально одолел оппонентов из ХК "Каролина Херикейнс", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
"Каролина" перекидывала соперника 46 на 26, но вратари "Питтсбурга" были на высоте. Марк-Андре Флери сделал 19 сейвов в третьем периоде, заменив во втором травмированного Мэтта Мюррея, который справился с 25 из 27 бросков.
Победный гол за 4:15 до конца третьего периода забил Карл Хагелин. Также в составе "Питтсбурга" отличились Сидни Кросби и Крис Куниц.
Таким образом "Пингвинс" выиграли в третий раз подряд и возглавили Восточную конференцию с 53 очками в активе, прервав трехматчевую победную серию "Каролины".
Добавим также, забив "Каролине", С.Кросби набрал 100 очко за 2016 календарный год. С 53 голами и 100 очками в 75 матчах он является лучшим в НХЛ. На втором месте по голам находится Александр Овечкин (45), по очкам - Патрик Кейн (85).
Как сообщал УНН, лидер НХЛ "Коламбус" продлил выигрышную серию в матче с "Бостоном".