Харківського банкіра, що намагався вбити клієнтку, засудили до 11 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Банкіра, який обікрав та намагався вбити клієнтку, засудили до 11 років ув'язнення в Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що 29-річний банкір протягом тривалого часу обслуговував клієнтку банку та мав з нею приятельські стосунки. Скориставшись довірливістю вкладниці, він заволодів майже 200 тис. грн. її заощаджень. Щоб приховати свій злочин вирішив вбити жінку.
У лютому поточного року зловмисник нібито випадково зустрів її на автобусній зупинці і, запропонувавши підвезти до фінансової установи, запросив до автомобілю. Однак замість банку завіз її у двір одного з занедбаних будинків та намагався вбити ножем. Жертві вдалося вибити знаряддя злочину з його рук. На допомогу жінці прийшли випадкові перехожі.
Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст.191 (привласнення майна у великих розмірах), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.3 ст.15 (замах на злочин), п.п. 6,9 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Чоловік засудили до 11 років позбавлення волі.