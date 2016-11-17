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15 марта, 19:03 • 109740 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151274 просмотра

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Харьковского банкира, который пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения

Харьковского банкира, который пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения

Киев • УНН

 • 7868 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Банкира, который обокрал и пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что 29-летний банкир в течение длительного времени обслуживал клиентку банка и имел с ней дружеские отношения. Воспользовавшись доверчивостью вкладчицы, он завладел почти 200 тыс. грн ее сбережений. Чтобы скрыть свое преступление решил убить женщину.

В феврале текущего года злоумышленник якобы случайно встретил ее на автобусной остановке и, предложив подвезти в финансовое учреждение, пригласил в автомобиль. Однако вместо банка завез ее во двор одного из заброшенных домов и пытался убить ножом. Жертве удалось выбить орудие преступления из рук. На помощь женщине пришли случайные прохожие.

Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.191 (присвоение имущества в крупных размерах), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п. 6,9 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.

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