Харьковского банкира, который пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Банкира, который обокрал и пытался убить клиентку, приговорили к 11 годам заключения в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что 29-летний банкир в течение длительного времени обслуживал клиентку банка и имел с ней дружеские отношения. Воспользовавшись доверчивостью вкладчицы, он завладел почти 200 тыс. грн ее сбережений. Чтобы скрыть свое преступление решил убить женщину.
В феврале текущего года злоумышленник якобы случайно встретил ее на автобусной остановке и, предложив подвезти в финансовое учреждение, пригласил в автомобиль. Однако вместо банка завез ее во двор одного из заброшенных домов и пытался убить ножом. Жертве удалось выбить орудие преступления из рук. На помощь женщине пришли случайные прохожие.
Суд признал мужчину виновным по ч.4 ст.191 (присвоение имущества в крупных размерах), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.3 ст.15 (покушение на преступление), п. 6,9 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы.