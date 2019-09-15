KharkivPride: активісти готуються до початку маршу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні відбудеться перший ХарківПрайд Марш. Початок було заплановано на 14.00, але станом на зараз активісти продовжують збиратись у центрі міста, передає УНН.
"ХарківПрайд Марш проходитиме в форматі правозахисної ходи, яка стартує від майдану Свободи та завершиться на майдані Конституції", - відзначили організатори.
В Україні вже відбулися 14 Маршів за рівність прав для ЛГБТ+, зокрема, в Києві, Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Кривому Розі. Столичний прайд в цьому році зібрав більше 8 000 людей.
"З часів Майдану наше місто не зупиняє боротьбу за свободу і незалежність України, за просування нашої держави до найкращих досягнень Європейського і світового співтовариства, якими є права людини. Ми прагнемо, щоб наша країна була безпечною для людей незалежно від їх сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності і будь-яких інших захищених ознак. Харків заслуговує на власний Прайд та Марш!" - додали організатори.
Відзначимо, що наразі правоохоронці посилено охороняють центр міста, аби уникнути сутичок та провокацій.