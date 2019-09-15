KharkivPride: активисты готовятся к началу марша

"ХарьковПрайд Марш будет проходить в формате правозащитного шествия, которое стартует от площади Свободы и завершится на площади Конституции", - отметили организаторы.

В Украине уже состоялись 14 Маршей за равенство прав для ЛГБТ +, в частности, в Киеве, Одессе, Херсоне, Запорожье и Кривом Роге. Столичный прайд в этом году собрал более 8000 человек.

"Со времен Майдана наш город не останавливает борьбу за свободу и независимость Украины, за продвижение нашего государства к лучшим достижениям Европейского и мирового сообщества, каковы являются права человека. Мы хотим, чтобы наша страна была безопасной для людей независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности и любых других защищенных признаков. Харьков заслуживает собственный Прайд и Марш!" - добавили организаторы.

Отметим, что сейчас правоохранители усиленно охраняют центр города, чтобы избежать столкновений и провокаций.