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Керівництво "ОГХК" готувалося приватизувати підприємство на свою користь - НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Керівництво ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” готувалося до здійснення приватизації підприємства, ймовірно, на свою користь. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.

Керівництво "ОГХК" готувалося приватизувати підприємство на свою користь - НАБУ

“З матеріалів розслідування, зібраних під процесуальним керівництвом прокурорів САП, зокрема аудіозапису телефонних розмов одного з підозрюваних, вбачається, що керівництво компанії, готувалося до здійснення приватизації „ОГХК“, ймовірно, на свою користь”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, за версією детективів, організатори схеми не бажали розвивати компанію, виводили з неї фінансові ресурси, скорочували штат працівників, при цьому домовляючись про постачання продукції на тимчасово окуповану територію на Сході країни.

Досудове розслідування за даними фактами триває.

Також у НАБУ зазначили, що звинувачення на адресу Національного антикорупційного бюро України у буцімто зриві приватизації та блокуванні високоприбуткової діяльності ПАТ “ОГХК” не відповідають дійсності.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАБУ затримала учасника корупційної схеми, через яку компанія зазнала збитків на суму понад 300 млн грн.

Також нагадаємо, що за інформацією НАБУ, австрійські компанії-посередники у схемі “ОГХК” мали українську “прописку”.

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