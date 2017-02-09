Руководство "ОГХК" готовилось приватизировать предприятие в свою пользу - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Руководство ПАО "Объединенная горно-химическая компания" готовилось к осуществлению приватизации предприятия, вероятно, в свою пользу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
“Из материалов расследования, собранных под процессуальным руководством прокуроров САП, в частности аудиозаписи телефонных разговоров одного из подозреваемых, следует, что руководство компании, готовилось к осуществлению приватизации „ОГХК“, вероятно, в свою пользу”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по версии сыщиков, организаторы схемы не хотели развивать компанию, выводили из нее финансовые ресурсы, сокращали штат сотрудников, при этом договариваясь о поставках продукции на временно оккупированную территорию на востоке страны.
Досудебное расследование по данным фактам продолжается.
Также в НАБУ отметили, что обвинения в адрес Национального антикоррупционного бюро Украины в якобы срыве приватизации и блокировании высокодоходной деятельности ОАО “ОГХК” не соответствуют действительности.
Напомним, как сообщал УНН, НАБУ задержало участника коррупционной схемы, по которой компания понесла убытки на сумму более 300 млн грн.
Также напомним, что по информации НАБУ, австрийские компании-посредники в схеме “ОГХК” имели украинскую “прописку”.