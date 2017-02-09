Керівництво НАТО може відвідати Україну вже влітку – В.Гройсман

“Ми віддані співробітництву з НАТО. Запрошую Північноатлантичну раду відвідати Україну. Візит може відбутися вже влітку”, — зазначив В.Гройсман після зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер у Брюсселі.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув з робочим візитом до Брюсселя.

Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Україна робитиме все для поглиблення співпраці з НАТО.