Руководство НАТО может посетить Украину уже летом - В.Гройсман

"Мы преданы сотрудничеству с НАТО. Приглашаю Североатлантический совет посетить Украину. Визит может состояться уже летом ", - отметил В.Гройсман после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель .

Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО .