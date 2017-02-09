Руководство НАТО может посетить Украину уже летом - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил руководство НАТО в Украину и отметил, что визит может состояться уже летом. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук, передает УНН.
"Мы преданы сотрудничеству с НАТО. Приглашаю Североатлантический совет посетить Украину. Визит может состояться уже летом ", - отметил В.Гройсман после встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в Брюсселе.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл с рабочим визитом в Брюссель .
Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Украина будет делать все для углубления сотрудничества с НАТО .