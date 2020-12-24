Катар розпочав вакцинацію від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Катар розпочав безкоштовну кампанію щеплення від коронавірусу після того, як у країну прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech. Перший етап вакцинації пройдуть люди у віці понад 70 років, медики та хворі на хронічні захворювання, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.
У Катарі вакцина буде вводитися у два прийоми з інтервалом у три тижні у семи центрах первинної медичної допомоги.
Першу вакцину від COVID-19 успішно ввели в середу 79-річному Абдуллі Аль Кубаїсі — колишньому президентові Катарського університету.
Перший етап вакцинації триватиме до 31 січня 2021 року, і уряд заявив, що очікує мати достатню кількість вакцин для покриття всього населення країни в 2021 році.
Уряд Катару також підписав угоду про придбання вакцин “Модерна” та “Оксфорд-АстраЗенека”.
Додамо, що в умовах глобальної пандемії Катар зміг обмежити кількість випадків і смертей шляхом обширного тестування. З початку пандемії Катар протестував понад 1,2 млн людей — майже половину його населення.
Qatar has begun rolling out its first batch of Pfizer-BioNTech vaccines as part of its mass COVID-19 vaccination campaign. Read more: https://t.co/ERkwKYpbOj pic.twitter.com/o9nmychmLX— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2020