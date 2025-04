Катар розпочав вакцинацію від COVID-19

У Катарі вакцина буде вводитися у два прийоми з інтервалом у три тижні у семи центрах первинної медичної допомоги.

Першу вакцину від COVID-19 успішно ввели в середу 79-річному Абдуллі Аль Кубаїсі — колишньому президентові Катарського університету.

Перший етап вакцинації триватиме до 31 січня 2021 року, і уряд заявив, що очікує мати достатню кількість вакцин для покриття всього населення країни в 2021 році.

Уряд Катару також підписав угоду про придбання вакцин “Модерна” та “Оксфорд-АстраЗенека”.

Додамо, що в умовах глобальної пандемії Катар зміг обмежити кількість випадків і смертей шляхом обширного тестування. З початку пандемії Катар протестував понад 1,2 млн людей — майже половину його населення.

Qatar has begun rolling out its first batch of Pfizer-BioNTech vaccines as part of its mass COVID-19 vaccination campaign. Read more: https://t.co/ERkwKYpbOj pic.twitter.com/o9nmychmLX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2020