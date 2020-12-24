Катар начал вакцинацию от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Катар начал бесплатную кампанию прививки от коронавируса после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Первый этап вакцинации пройдут люди в возрасте старше 70 лет, медики и больные хроническими заболеваниями, сообщает Al Jazeera, передает УНН.
В Катаре вакцина будет вводиться в два приема с интервалом в три недели в семи центрах первичной медицинской помощи.
Первую вакцину от COVID-19 успешно ввели в среду 79-летнему Абдулле Аль Кубаиси — бывшему президенту Катарского университета.
Первый этап вакцинации продлится до 31 января 2021 года, и правительство заявило, что ожидает иметь достаточное количество вакцин для покрытия всего населения страны в 2021 году.
Правительство Катара также подписало соглашение о приобретении вакцин “Модерна” и “Оксфорд-АстраЗенека”.
Добавим, что в условиях глобальной пандемии Катар смог ограничить количество случаев и смертей путем обширного тестирования. С начала пандемии Катар протестовал более 12 млн человек — почти половину населения.
Qatar has begun rolling out its first batch of Pfizer-BioNTech vaccines as part of its mass COVID-19 vaccination campaign. Read more: https://t.co/ERkwKYpbOj pic.twitter.com/o9nmychmLX— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2020