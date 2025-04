Катар начал вакцинацию от COVID-19

В Катаре вакцина будет вводиться в два приема с интервалом в три недели в семи центрах первичной медицинской помощи.

Первую вакцину от COVID-19 успешно ввели в среду 79-летнему Абдулле Аль Кубаиси — бывшему президенту Катарского университета.

Первый этап вакцинации продлится до 31 января 2021 года, и правительство заявило, что ожидает иметь достаточное количество вакцин для покрытия всего населения страны в 2021 году.

Правительство Катара также подписало соглашение о приобретении вакцин “Модерна” и “Оксфорд-АстраЗенека”.

Добавим, что в условиях глобальной пандемии Катар смог ограничить количество случаев и смертей путем обширного тестирования. С начала пандемии Катар протестовал более 12 млн человек — почти половину населения.

Qatar has begun rolling out its first batch of Pfizer-BioNTech vaccines as part of its mass COVID-19 vaccination campaign. Read more: https://t.co/ERkwKYpbOj pic.twitter.com/o9nmychmLX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2020