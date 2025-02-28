Каллас після перепалки Зеленського і Трампа: вільний світ потребує нового лідера

Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера, і від європейців залежить, чи прийняти цей виклик. Про це заявила Верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X після перепалки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН.

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"Україна - це Європа! Ми стоїмо поруч з Україною. Ми посилимо нашу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати відсіч агресору. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик", - написала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті.

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".