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Каллас після перепалки Зеленського і Трампа: вільний світ потребує нового лідера

Київ • УНН

 • 47755 перегляди

Верховний представник ЄС Кая Каллас заявила про необхідність нового лідера вільного світу після перепалки між Зеленським і Трампом у Білому домі.

Каллас після перепалки Зеленського і Трампа: вільний світ потребує нового лідера

Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера, і від європейців залежить, чи прийняти цей виклик. Про це заявила Верховний представник ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у X після перепалки Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, пише УНН.

Деталі

"Україна - це Європа! Ми стоїмо поруч з Україною. Ми посилимо нашу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати відсіч агресору. Сьогодні стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера. Від нас, європейців, залежить, чи прийняти цей виклик", - написала голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена перепалка під час зустрічі у Білому домі в Овальному кабінеті. 

Згодом Трамп написав у Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, і додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру. 

Зеленський достроково покинув Білий дім після перепалки з Трампом.

Телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що угоду про рідкісноземельні мінерали між США та Україною не було підписано в п'ятницю після зустрічі між Трампом і Зеленським.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народу. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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