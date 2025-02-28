Каллас после перепалки Зеленского и Трампа: свободный мир нуждается в новом лидере
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила о необходимости нового лидера свободного мира после перепалки между Зеленским и Трампом в Белом доме.
Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере, и от европейцев зависит, принять ли этот вызов. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в X после перепалки Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет УНН.
Детали
"Украина - это Европа! Мы стоим рядом с Украиной. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать отпор агрессору. Сегодня стало понятно, что свободный мир нуждается в новом лидере. От нас, европейцев, зависит, принять ли этот вызов", - написала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка во время встречи в Белом доме в Овальном кабинете.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что соглашение о редкоземельных минералах между США и Украиной не было подписано в пятницу после встречи между Трампом и Зеленским.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".