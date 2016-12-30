Кабмін затвердив фінплан "Центренерго" на 2016 рік з чистим прибутком 247 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ “Центренерго” на 2016 рік з чистим прибутком у сумі 246,6 млн грн. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 28 грудня 2016 року №1055-р, передає УНН.
"Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства "Центренерго" на 2016 рік, що додається до оригіналу", — зазначається у розпорядженні.
У поясненні до документа зазначається, що фінпланом передбачено отримання чистого прибутку обсягом 246,6 млн грн та сплату товариством виплат на користь держави обсягом 1,1 млрд грн, в тому числі податку на прибуток обсягом 70,4 млн грн.
Нагадаємо, у 2015 році великі енергокомпанії збільшили прибуток на 16 млрд грн.