Кабмін затвердив фінплан "Центренерго" на 2016 рік з чистим прибутком 247 млн грн

"Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства "Центренерго" на 2016 рік, що додається до оригіналу", — зазначається у розпорядженні.

У поясненні до документа зазначається, що фінпланом передбачено отримання чистого прибутку обсягом 246,6 млн грн та сплату товариством виплат на користь держави обсягом 1,1 млрд грн, в тому числі податку на прибуток обсягом 70,4 млн грн.

Нагадаємо, у 2015 році великі енергокомпанії збільшили прибуток на 16 млрд грн.