Кабмин утвердил финплан "Центрэнерго" на 2016 год с чистой прибылью 247 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО "Центрэнерго" на 2016 год с чистой прибылью в сумме 246,6 млн грн. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 28 декабря 2016 г. №1055-р, передает УНН.
"Утвердить финансовый план публичного акционерного общества "Центрэнерго" на 2016 год, который прилагается к оригиналу", - говорится в распоряжении.
В пояснении к документу отмечается, что финпланом предусмотрено получение чистой прибыли в объеме 246,6 млн грн и уплата обществом выплат в пользу государства объемом 1,1 млрд грн, в том числе налога на прибыль объемом 70,4 млн грн.
Напомним, в 2015 году крупные энергокомпании увеличили прибыль на 16 млрд грн.