Кабмін виплатить фермерам по 4,7 тисячі грн за гектар втрачених посівів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кабінет міністрів України встановить виплату фермерам по 4,7 тис. грн за 1 га повністю втрачених посівів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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“Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн. В той же час відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства”, — написав Шмигаль.
Окрім того, він додав, що кількість угод щодо купівлі та продажу сільськогосподарської землі перевищила 5 тисяч.
Доповнення
В травні минулого року повідомлялося, що внаслідок посухи в південних областях Україна втратила 234 тисяч гектарів (2,6%) посівів озимих культур.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1601-ІХ про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.