Кабмін виплатить фермерам по 4,7 тисячі грн за гектар втрачених посівів

Цитата

“Уряд затвердив порядок відшкодування коштів, які виплачуються фермерам, що втратили свої посіви. За 1 гектар повністю втрачених посівів будемо виплачувати 4700 грн. В той же час відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства”, — написав Шмигаль.

Окрім того, він додав, що кількість угод щодо купівлі та продажу сільськогосподарської землі перевищила 5 тисяч.

Доповнення

В травні минулого року повідомлялося, що внаслідок посухи в південних областях Україна втратила 234 тисяч гектарів (2,6%) посівів озимих культур.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1601-ІХ про страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.