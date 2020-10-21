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Кабмін продовжив мандат Місії EUBAM до листопада 2023 року

Кабмін продовжив мандат Місії EUBAM до листопада 2023 року

Київ • УНН

 • 13895 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Уряд України продовжив мандат Місії ЄС з надання допомоги у питаннях кордону (EUBAM) в Україні до 30 листопада 2023 року. Про це йдеться у пресцентрі Кабміну, передає УНН.

"21 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку із завершенням чинного мандату Місії Урядом України було прийнято рішення щодо продовження мандату Місії на наступний період 36 місяців, починаючи з 1 грудня 2020 року до 30 листопада 2023 року.

Так, пролонгація дії мандату Місії ЄС дозволить:

• продовжити реалізацію комплексу заходів з реформування та модернізації митної та прикордонної служб України на кордоні з Республікою Молдовою;

• посилити боротьбу з митними правопорушеннями, корупцією та контрабандою;

• адаптувати стандарти Євросоюзу з питань інтегрованого управління кордонами за рахунок експертної допомоги ЄС.

"Micія ЄС EUBАМ діє на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією від 7 жовтня 2005 року", - зазначили у Кабміні.

Нагадаємо, Кабмін прибрав термін "Велика Вітчизняна війна" з частини документів.

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