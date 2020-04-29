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Кабмін підтримав спрямування 100 млн євро на розбудову прикордонної інфраструктури

Кабмін підтримав спрямування 100 млн євро на розбудову прикордонної інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд підтримав спрямування 100 млн євро на розбудову прикордонної інфраструктури пунктів пропуску з Республікою Польща, а також будівництво автомобільних доріг віддалених пунктів пропуску. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Питання пов’язане з розбудовою прикордонної інфраструктури пунктів пропуску з Республікою Польща, а також будівництво автомобільних доріг віддалених пунктів пропуску. Питання було заблоковано більше року, зараз є можливість, мова йде про 100 млн євро, правильно заінвестувати їх в розбудову прикордонної інфраструктури на місці", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд в рамках програми "Велике будівництво" планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво у 2020 році, тим самим держава може отримати 170 тис. робочих місць.

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