Кабмін підтримав спрямування 100 млн євро на розбудову прикордонної інфраструктури

"Питання пов’язане з розбудовою прикордонної інфраструктури пунктів пропуску з Республікою Польща, а також будівництво автомобільних доріг віддалених пунктів пропуску. Питання було заблоковано більше року, зараз є можливість, мова йде про 100 млн євро, правильно заінвестувати їх в розбудову прикордонної інфраструктури на місці", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, уряд в рамках програми "Велике будівництво" планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво у 2020 році, тим самим держава може отримати 170 тис. робочих місць.