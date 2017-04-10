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Ізраїль заборонив своїм громадянам їхати до Єгипту через теракти

Київ • УНН

 • 14863 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ізраїль заборонив своїм громадянам перетинати кордон з Єгиптом, пояснивши це загрозою для їхньої безпеки. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

За даними Ізраїлю, як стверджує видання, його громадяни можуть стати жертвами атак, організованих ісламістськими терористичними угрупованнями на Сінайському півострові.

Видання додає, що заборона на перетин кордону діятиме щонайменше до 18 квітня, до закінчення святкування юдеями Песаха - свята на згадку про вихід єврейського народу з Єгипту.

Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті в місті Александрія вибухнула бомба в церкві.

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