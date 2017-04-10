Израиль запретил своим гражданам ехать в Египет из-за терактов

По данным Израиля, как утверждает издание, его граждане могут стать жертвами атак, организованных исламистскими террористическими группировками на Синайском полуострове.

Издание добавляет, что запрет на пересечение границы будет действовать как минимум до 18 апреля, до окончания празднования иудеями Песаха - праздника в память о выходе еврейского народа из Египта.

Напомним, 9 апреля в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви.