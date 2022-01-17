Ізраїль скорочує Covid-ізоляцію до п’яти днів для безсимптомних випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю в понеділок заявило, що воно скоротить обов'язковий період ізоляції для тих, хто має позитивний результат тесту на Covid-19, з семи днів до п'яти днів за умови, що вони безсимптомні. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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Раніше період ізоляції становив 10 днів.
Останнє рішення, що набуде чинності в середу, приводить норми Ізраїлю у відповідність до рекомендацій США.
Міністерство заявило, що перед припиненням ізоляції також потрібно здати негативний домашній тест на антиген.
Координатор країни з реагування на пандемію Салман Зарка заявив, що люди "заразніші протягом перших трьох днів після інфікування".
Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що сплеск інфекцій через варіант Оmicron і кількість людей, які перебувають в ізоляції, стала тягарем для ізраїльської економіки.
"Це рішення дозволить, з одного боку, продовжувати забезпечувати здоров'я населення, а з іншого боку, хоч і складно, підтримувати економіку в цей період, щоб ми могли благополучно пройти через цю хвилю", - сказав Беннетт.
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