Ізраїль скорочує Covid-ізоляцію до п’яти днів для безсимптомних випадків

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 6147 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 54123 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 126482 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190630 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185795 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208209 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195892 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151528 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152747 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173152 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 133347 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 175024 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112339 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 66081 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 38533 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464953 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 308043 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371259 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483420 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728435 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 112339 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 175024 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123742 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158952 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182271 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Ізраїль скорочує Covid-ізоляцію до п’яти днів для безсимптомних випадків

Ізраїль скорочує Covid-ізоляцію до п’яти днів для безсимптомних випадків

Київ • УНН

 • 14814 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю в понеділок заявило, що воно скоротить обов'язковий період ізоляції для тих, хто має позитивний результат тесту на Covid-19, з семи днів до п'яти днів за умови, що вони безсимптомні. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Раніше період ізоляції становив 10 днів.

Останнє рішення, що набуде чинності в середу, приводить норми Ізраїлю у відповідність до рекомендацій США.

Міністерство заявило, що перед припиненням ізоляції також потрібно здати негативний домашній тест на антиген.

Координатор країни з реагування на пандемію Салман Зарка заявив, що люди "заразніші протягом перших трьох днів після інфікування".

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що сплеск інфекцій через варіант Оmicron і кількість людей, які перебувають в ізоляції, стала тягарем для ізраїльської економіки.

"Це рішення дозволить, з одного боку, продовжувати забезпечувати здоров'я населення, а з іншого боку, хоч і складно, підтримувати економіку в цей період, щоб ми могли благополучно пройти через цю хвилю", - сказав Беннетт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус: Ізраїль заявив про вакцинацію немовлят

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84