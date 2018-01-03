Із Сектора Гази запустили ракету в бік Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В середу із Сектора Гази запустили ракету в бік території Ізраїлю. Про це йдеться в повідомленні прес-служби армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Деякий час тому із Сектора Гази по Ізраїлю було запущено ракету”, — йдеться в повідомленні.
Про постраждалих в результаті цього обстрілу повідомлень не надходило.
Це вже другий обстріл Ізраїлю з Сектора Гази в цьому році. Нагадаємо, 1 січня щонайменше одна ракета була випущена по півдню єврейської держави. У відповідь Ізраїль завдав у вівторок удар по табору ХАМАС в Секторі Гази 2 січня.