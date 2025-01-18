Іспанія передала Україні швидкі та посилює військову співпрацю

Україна та Іспанія активізують співпрацю у сфері підтримки обороноздатності та гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає УНН.

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У форматі відеозв’язку відбулася зустріч голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Сергія Дейнеко з представниками іспанського уряду: міністеркою оборони Маргаритою Роблес та адміралом Хуаном Франсіско Мартінесом Нуньєсом, генеральним секретарем з питань оборонної політики.

Основними темами обговорення стали допомога у реабілітації поранених військових, організація відпочинку для дітей прикордонників за кордоном, а також підвищення кваліфікації медичного персоналу.

Іспанія підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти війни.

Особливою подією стало передання мобільному прикордонному загону двох автомобілів швидкої допомоги на базі Mercedes Benz Sprinter та медичних матеріалів. Цю гуманітарну допомогу організувала сестра Лусія Карам Паділья.

Очільник ДПСУ висловив подяку іспанському народові та уряду за їх послідовну підтримку, наголосивши на важливості міжнародної співпраці для протидії ворожої агресії.

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