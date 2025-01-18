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Испания передала Украине скорые и усиливает военное сотрудничество

Испания передала Украине скорые и усиливает военное сотрудничество

Киев  •  УНН

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Состоялась встреча руководства ГПСУ с представителями испанского правительства по расширению сотрудничества. Украина получила два автомобиля скорой помощи Mercedes и медматериалы от Испании.

Украина и Испания активизируют сотрудничество в сфере поддержки обороноспособности и гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.

Детали

В формате видеосвязи состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Сергея Дейнеко с представителями испанского правительства: министром обороны Маргаритой Роблес и адмиралом Хуаном Франсиско Мартинесом Нуньесом, генеральным секретарем по вопросам оборонной политики.

Основными темами обсуждения стали помощь в реабилитации раненых военных, организация отдыха для детей пограничников за рубежом, а также повышение квалификации медицинского персонала.

Испания подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против войны.

Особым событием стала передача мобильному пограничному отряду двух автомобилей скорой помощи на базе Mercedes Benz Sprinter и медицинских материалов. Эту гуманитарную помощь организовала сестра Лусия Карам Падилья.

Глава ГПСУ выразил благодарность испанскому народу и правительству за их последовательную поддержку, подчеркнув важность международного сотрудничества для противодействия вражеской агрессии.

Усиление украинской ПВО: Зеленский провел разговор с Премьером Испании11.12.24, 23:15 • 28431 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ispaniyaИспания
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