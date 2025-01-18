Испания передала Украине скорые и усиливает военное сотрудничество
Киев • УНН
Состоялась встреча руководства ГПСУ с представителями испанского правительства по расширению сотрудничества. Украина получила два автомобиля скорой помощи Mercedes и медматериалы от Испании.
Украина и Испания активизируют сотрудничество в сфере поддержки обороноспособности и гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает УНН.
Детали
В формате видеосвязи состоялась встреча председателя Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Сергея Дейнеко с представителями испанского правительства: министром обороны Маргаритой Роблес и адмиралом Хуаном Франсиско Мартинесом Нуньесом, генеральным секретарем по вопросам оборонной политики.
Основными темами обсуждения стали помощь в реабилитации раненых военных, организация отдыха для детей пограничников за рубежом, а также повышение квалификации медицинского персонала.
Испания подтвердила готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе против войны.
Особым событием стала передача мобильному пограничному отряду двух автомобилей скорой помощи на базе Mercedes Benz Sprinter и медицинских материалов. Эту гуманитарную помощь организовала сестра Лусия Карам Падилья.
Глава ГПСУ выразил благодарность испанскому народу и правительству за их последовательную поддержку, подчеркнув важность международного сотрудничества для противодействия вражеской агрессии.
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