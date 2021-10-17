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Іран заявив, що може почати переговори з ядерної програми 21 жовтня

Іран заявив, що може почати переговори з ядерної програми 21 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Влада Ірану можуть протягом цього тижня розпочати переговори з ядерної угоді. Попередня дата призначена на четвер, 21 жовтня. Про це написав заявив в Twitter депутат Меджлісу Ірану Бехруз Мохеббі Наджм Абаді, передає УНН.

Цитата

"За словами нашого міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіян, впливові країни світу звернули особливу увагу на закон щодо прийняття стратегічних заходів для скасування санкцій. Всі вони отримали серйозне і чітке послання ... Володіючи таким потужним інструментом, уряд на цьому тижні почне переговори", - заявив Бехруз Мохеббі.

Деталі

Як заявив міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахян, Іран відновить ядерні переговори зі світовими державами 21 жовтня. Міністр зазначив, що переговори з групою "4 + 1" поновляться в четвер у Брюсселі, повідомляє агентство Fars.

Йдеться про чотирьох постійних членів Ради Безпеки ООН - Велику Британію, Китай, Францію та Росію - поряд з Німеччиною. Іран і ці п'ять країн почали переговори у Відні в квітні за участю Європейського Союзу, а Сполучені Штати взяли участь у непрямих переговорах.

Контекст

З квітня у Відні тривають переговори з порятунку атомного угоди з Іраном, підписаної в 2015 році.
Дипломатичні зусилля країн-учасниць спрямовані на повернення США до угоди, що включає також скасування санкцій проти Ірану. Разом з тим влада в Тегерані повинна знову дотримуватися своїх зобов'язань.

Після президентських виборів в Ірані в середині червня і зміни уряду переговори були перервані. Тепер їх повинна продовжити команда новообраного президента Раїса, якого вважають ультраконсервативним політиком.

США вийшли з атомної угоди при колишньому президенті країни Дональді Трампі в 2018 році і знову ввели жорсткі економічні санкції відносно Ірану.

27 вересня в час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт пригрозив Ірану наслідками через ядерну програму Тегерана.

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