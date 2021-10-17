Іран заявив, що може почати переговори з ядерної програми 21 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Влада Ірану можуть протягом цього тижня розпочати переговори з ядерної угоді. Попередня дата призначена на четвер, 21 жовтня. Про це написав заявив в Twitter депутат Меджлісу Ірану Бехруз Мохеббі Наджм Абаді, передає УНН.
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"За словами нашого міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіян, впливові країни світу звернули особливу увагу на закон щодо прийняття стратегічних заходів для скасування санкцій. Всі вони отримали серйозне і чітке послання ... Володіючи таким потужним інструментом, уряд на цьому тижні почне переговори", - заявив Бехруз Мохеббі.
Деталі
Як заявив міністр закордонних справ Хосейн Амір-Абдоллахян, Іран відновить ядерні переговори зі світовими державами 21 жовтня. Міністр зазначив, що переговори з групою "4 + 1" поновляться в четвер у Брюсселі, повідомляє агентство Fars.
Йдеться про чотирьох постійних членів Ради Безпеки ООН - Велику Британію, Китай, Францію та Росію - поряд з Німеччиною. Іран і ці п'ять країн почали переговори у Відні в квітні за участю Європейського Союзу, а Сполучені Штати взяли участь у непрямих переговорах.
Контекст
З квітня у Відні тривають переговори з порятунку атомного угоди з Іраном, підписаної в 2015 році.
Дипломатичні зусилля країн-учасниць спрямовані на повернення США до угоди, що включає також скасування санкцій проти Ірану. Разом з тим влада в Тегерані повинна знову дотримуватися своїх зобов'язань.
Після президентських виборів в Ірані в середині червня і зміни уряду переговори були перервані. Тепер їх повинна продовжити команда новообраного президента Раїса, якого вважають ультраконсервативним політиком.
США вийшли з атомної угоди при колишньому президенті країни Дональді Трампі в 2018 році і знову ввели жорсткі економічні санкції відносно Ірану.
27 вересня в час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт пригрозив Ірану наслідками через ядерну програму Тегерана.