Иран заявил, что может начать переговоры по ядерной программе 21 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Власти Ирана могут в течение этой недели начать переговоры по ядерной сделке. Предварительная дата назначена на четверг, 21 октября. Об этом написал заявил в Twitter депутат Меджлиса Ирана Бехруз Мохебби Наджм Абади, передает УНН.
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"По словам нашего министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, влиятельные страны мира обратили особое внимание на закон по принятию стратегических мер для отмены санкций. Все они получили серьезное и четкое послание...Обладая таким мощным инструментом, правительство на этой неделе начнет переговоры", - заявил Бехруз Мохебби.
Детали
Как заявил министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян, Иран возобновит ядерные переговоры с мировыми державами 21 октября. Министр отметил, что переговоры с группой “4 +1” возобновятся в четверг в Брюсселе, сообщает агентство Fars.
Речь идет о четырех постоянных членов Совета Безопасности ООН - Великобритании, Китае, Францие и Россие - наряду с Германией. Иран и эти пять стран начали переговоры в Вене в апреле с участием Европейского Союза, а Соединенные Штаты приняли участие в непрямых переговорах.
Контекст
С апреля в Вене продолжаются переговоры по спасению атомного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.
Дипломатические усилия стран-участниц направлены на возвращение США к соглашению, что включает также отмены санкций против Ирана. Вместе с тем власть в Тегеране должен снова придерживаться своих обязательств.
После президентских выборов в Иране в середине июня и смены правительства переговоры были прерваны. Теперь их должен продолжить команда новоизбранного президента Раиси, которого считают ультраконсервативным политиком.
США вышли из атомной сделки при бывшем президенте страны Дональде Трампе в 2018 году и снова ввели жесткие экономические санкции в отношении Ирана.
27 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт пригрозил Ирану последствиями из-за ядерной программы Тегерана.