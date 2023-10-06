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Ініціюю закрите заслуховування питання на комітеті: Арахамія про обшуки у виробника тепловізорів Archer

Ініціюю закрите заслуховування питання на комітеті: Арахамія про обшуки у виробника тепловізорів Archer

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія висловив занепокоєння обшуками в компанії Archer, що виробляє тепловізори для Міноборони та планує ініціювати закрите обговорення ситуації в парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, передає УНН.

Цитата

«Дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у відомих виробників тепловізійної техніки Archer, яку всі знають ще з 2014 року. Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу - ми маємо їх захищати за будь-яких обставин. Ініціюю закрите заслуховування цього питання на комітеті», - написав Арахамія у Telegram.

Нагадаємо

5 жовтня керівник Archer Олександр Яременко повідомив, що НАБУ провело обшуки в офісах та в будинках співробітників. Він заявив, що детективи нібито копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАБУ прокоментували обшук у виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer

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