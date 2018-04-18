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Інформація про поточне використання українських літаків в Сирії поки не підтвердилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У реєстрі цивільних повітряних суден України відсутній борт з номером UR-CNU, вказаний в розслідуванні російських журналістів як перевізник військових РФ в Сирію, повідомляє УНН.

Інформація про поточне використання українських літаків в Сирії поки не підтвердилася

Крім того, згідно з офіційними даними, на сьогоднішній день українська авіакомпанія "Хорс" не володіє літаками типу Airbus 320-212, а ті, які перебувають в їх розпорядженні, - не мають бортового номера UR-CNU.

Нагадаємо, у своїй публікації для Reuters російські журналісти звинуватили українські авіакомпанії в тому, що вони нібито сприяють Росії в перекидання військових до Сирії на літаках Airbus A320.

"Gresham Marketing Ltd в березні 2015 року передала літак EI-DXY в лізинг авіакомпанії Дарт, і повітряне судно отримало новий бортовий номер UR-CNU, свідчить український реєстр. У серпні 2015 року оператором літака став Хорс... З квітня 2015 року цей Airbus A320 став виконувати рейси для Cham Wings, випливає з даних сайтів, які відстежують польоти", - повідомляє Reuters.

Але за даними джерел УНН, судно з бортовим номером UR-CNU, яке було в розпорядженні українських авіакомпаній в серпні 2015 року, виключено з українського реєстру на початку листопада того ж 2015 року.

За словами співрозмовника, в жовтні 2015 року Державіаслужба України заборонила польоти до Сирії, у зв'язку з чим "Хорс" відмовився від польотів і повернув судно власнику, що також підтверджується "Свідченням про виключення повітряного судна" з українського реєстру №PB 1128 від 02.11.2015 .

Нагадаємо, експерти розцінюють розслідування російських журналістів як провокацію РФ проти України.

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