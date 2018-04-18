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Информация о текущем использовании украинских самолетов в Сирии пока не подтвердилась

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В реестре гражданских воздушных суден  Украины отсутствует борт с номером UR-CNU, указанный в расследовании российских журналистов как перевозчик военных РФ в Сирию, сообщает УНН.

Информация о текущем использовании украинских самолетов в Сирии пока не подтвердилась

Кроме того, согласно официальным данным, на сегодняшний день украинская авиакомпания “Хорс” не владеет самолётами типа Airbus 320-212, а те, которые находятся в их распоряжении, — не имеют бортового номера UR-CNU.

Напомним, в своей публикации для Reuters российские журналисты обвинили украинские авиакомпании в том, что они якобы способствуют России в переброске военных в Сирию на самолетах Airbus A320.

“Gresham Marketing Ltd в марте 2015 года передала самолет EI-DXY в лизинг авиакомпании Дарт, и воздушное судно получило новый бортовой номер UR-CNU, свидетельствует украинский реестр. В августе 2015 года оператором самолета стал Хорс... С апреля 2015 года этот Airbus A320 стал выполнять рейсы для Cham Wings, следует из данных сайтов, отслеживающих полеты”, — сообщает Reuters.

Но по данным источников УНН, судно с бортовым номером UR-CNU, которое было в распоряжении украинских авиакомпаний в августе 2015 года, исключено из украинского реестра в начале ноября того же 2015 года.

По словам собеседника, в октябре 2015 года Госавиаслужба Украины запретила полеты в Сирию, в связи с чем “Хорс” отказался от полетов и вернул судно владельцу, что также подтверждается “Свидетельством об исключении воздушного судна” из украинского реестра №PB 1128 от 02.11.2015.

Напомним, эксперты расценивают расследование российских журналистов как провокацию РФ против Украины.

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