Індія намагається зменшити імпорт пальмової олії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Індія підняла мито на імпорт рослинних олій до найвищого за останнє десятиріччя рівня, передає УНН з посиланням на Електронну зернову біржу України.
Таким чином уряд країни, яка є найбільшим світовим імпортером рослинних олій, вирішив підтримати власних аграріїв.
Імпортне мито на рослинні олії збільшено таким чином:
— на нерафіновану пальмову олію — з 15 до 30%,
— на рафіновану пальмову олію — з 25 до 40%,
— на нерафіновану соєву олію — з 17,5 до 30%,
— на нерафіновану соняшникову та ріпакову олію — з 12,5 до 25%,
— на рафіновану соєву, соняшникову та ріпакову олію — з 20 до 35%.
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Повідомляється, що дане рішення індійського уряду призведе до суттєвого здешевшання рослинних олій.
Загалом, задля підтримки внутрішнього ринку, імпортне мито в Індії підвищують вже вдруге протягом трьох останніх місяців.
Натомість, Україна продовжує нарощувати імпорт пальмової олії другий рік поспіль. З початку року вже було імпортовано понад 170 тис. тонн пальмової олії. Рівень фальсифікації вітчизняного молочного ринку, тим часом, вже перевищує 50%.
Нардеп Сергій Тригубенко з цього приводу заявив, що пальмова олія використовується для фальсифікації продуктів харчування сьогодні практично безконтрольно. За його словами, “пальму” активно додають не лише в молочні продукти, але й в дитяче харчування, кондитерські вироби і, навіть, морозиво.
“Вважаю, що до питання (щодо обмеження застосування пальмової олії у харчовій промисловості) саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документу (законопроект № 3871 — ред. ) популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії”, — заявив він.