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Індія намагається зменшити імпорт пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Індія підняла мито на імпорт рослинних олій до найвищого за останнє десятиріччя рівня, передає УНН з посиланням на Електронну зернову біржу України.

Індія намагається зменшити імпорт пальмової олії

Таким чином уряд країни, яка є найбільшим світовим імпортером рослинних олій, вирішив підтримати власних аграріїв.

Імпортне мито на рослинні олії збільшено таким чином:

— на нерафіновану пальмову олію — з 15 до 30%,

— на рафіновану пальмову олію — з 25 до 40%,

— на нерафіновану соєву олію — з 17,5 до 30%,

— на нерафіновану соняшникову та ріпакову олію — з 12,5 до 25%,

— на рафіновану соєву, соняшникову та ріпакову олію — з 20 до 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС прагне обмежити поставки пальмової олії

Повідомляється, що дане рішення індійського уряду призведе до суттєвого здешевшання рослинних олій.

Загалом, задля підтримки внутрішнього ринку, імпортне мито в Індії підвищують вже вдруге протягом трьох останніх місяців.

Натомість, Україна продовжує нарощувати імпорт пальмової олії другий рік поспіль. З початку року вже було імпортовано понад 170 тис. тонн пальмової олії. Рівень фальсифікації вітчизняного молочного ринку, тим часом, вже перевищує 50%.

Нардеп Сергій Тригубенко з цього приводу заявив, що пальмова олія використовується для фальсифікації продуктів харчування сьогодні практично безконтрольно. За його словами, “пальму” активно додають не лише в молочні продукти, але й в дитяче харчування, кондитерські вироби і, навіть, морозиво.

“Вважаю, що до питання (щодо обмеження застосування пальмової олії у харчовій промисловості) саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документу (законопроект № 3871 — ред. ) популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії”, — заявив він.

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