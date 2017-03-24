Імовірного убовцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту

“Солдат Паршов Павло Олександрович був звільнений із лав НГУ у 2016 році за невиконання умов контракту”, — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією НГУ, Павла Паршова, який причетний до вбивства екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, було знайдено посвідчення учасника бойових дій, видане 2016 року Національною гвардією України.

“До лав НГУ (у батальйон „Донбас“) був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону „Донбас“ був підполковник Анатолій Віногродський”, — уточнили у прес-службі відомства.

Також, за повідомленням прес-служби, наразі проводиться службова перевірка стосовно інформації про перебування у розшуку П.Паршова.

Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.

Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова — Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Це ім’я, як ім’яв вбивці, озвучив і нардеп Антон Геращенко. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнялий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.