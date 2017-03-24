Вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии из-за невыполнения контракта

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Павла Паршова, который стрелял в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, освободили из рядов Национальной гвардии Украины за невыполнение условий контракта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НГУ.

"Солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта", - говорится в сообщении ведомства.

По информации НГУ, Павла Паршова, который причастен к убийству экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное 2016 Национальной гвардией Украины.

"В ряды НГУ (в батальон "Донбасс") был призван 25 августа 2015. На тот момент командиром батальона "Донбасс" был подполковник Анатолий Виногродський", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также, по сообщению пресс-службы, в настоящее время проводится служебная проверка в отношении информации о пребывании в розыске П.Паршова.

Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".

Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя, как имья убийцы, озвучил и нардеп Антон Геращенко. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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