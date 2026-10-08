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Графіків побільшало, через ворожі атаки перебої зі світлом у чотирьох областях

Київ • УНН

 • 3736 перегляди

Російські атаки знеструмили частину чотирьох областей України. У Києві та частині області запровадили аварійні відключення.

Графіків побільшало, через ворожі атаки перебої зі світлом у чотирьох областях

У частині регіонів України 8 жовтня застосовуються графіки відключень електроенергії. У Києві та частині Київської області - аварійні відключення. Атака рф знеструмили частину 4 областей. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго та НЕК "Укренерго".

Атаки рф

"Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців, додали у відомстві.

Графіки

"Через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі. Відтак виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Сьогодні вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг", - вказали у Міненерго.

Це, як зазначається, "вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій".

Напередодні в Укренерго вказували, що 8 жовтня очікуються графіки обсягом від 0,5 до 1,5 черги для населення.

Екстрені відключення 

"Внаслідок пошкодженого російськими обстрілами обладнання та падіння напруг у високовольтній мережі - у Києві та частині Київської області вимушено запроваджені аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у регіоні наразі не діють. Повернення до прогнозованого графіка відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили у Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 8 жовтня, станом на 09:30, воно було на 5,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причини змін – збільшення обсягу вимушених відключень у кількох областях України. Вчора, 7 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 6 жовтня. 

У години пікового навантаження українців у Міненерго закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 22:00", - зазначили в Укренерго.

В Україні знову екстрені відключення світла - ввели у Києві та низці областей08.10.26, 09:48 • 1760 переглядiв

Юлія Шрамко

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