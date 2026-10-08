В Україні знову екстрені відключення світла - ввели у Києві та низці областей

В Україні з ранку 8 жовтня знову розпочалися екстрені відключення електроенергії. Їх введено у Києві та низці областей. Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК та обленерго по регіонах, пише УНН.

Київ

Київ: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Під час екстрених відключень графіки не діють - повідомили у ДТЕК.

Київська область

"За рішенням Укренерго у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення. Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо", - зазначили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Чернігівська область

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на Чернігівщині застосовано 10 черг Графіка аварійних відключень (ГАВ)", - повідомили також в Чернігівобленерго вранці 8 жовтня.

Доповнення

За даними Укренерго, 8 жовтня з 00:00 до 23:59 діють графіки відключень електроенергії у частині регіонів.