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В Украине снова экстренные отключения света — введены в Киеве и ряде областей

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

В Киеве, Киевской и Черниговской областях утром 8 октября начались экстренные отключения. Продолжительность ограничений пока неизвестна.

В Украине снова экстренные отключения света — введены в Киеве и ряде областей

В Украине с утра 8 октября вновь начались экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Киеве и ряде областей. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК и региональных облэнерго, пишет УНН.

Киев

Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют

- сообщили в ДТЭК.

Киевская область

"По решению Укрэнерго в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Это не предусмотренные графиками ограничения, поэтому прогнозировать продолжительность отключений сейчас невозможно", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Черниговская область

"По указанию НЭК "Укрэнерго" в Черниговской области применены 10 очередей Графика аварийных отключений (ГАВ)", - также сообщили в «Черниговоблэнерго» утром 8 октября.

Дополнение

По данным Укрэнерго, 8 октября с 00:00 до 23:59 графики отключений электроэнергии действуют в части регионов.

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго
Украина
Киев