В Украине снова экстренные отключения света — введены в Киеве и ряде областей

В Киеве, Киевской и Черниговской областях утром 8 октября начались экстренные отключения. Продолжительность ограничений пока неизвестна.

В Украине с утра 8 октября вновь начались экстренные отключения электроэнергии. Они введены в Киеве и ряде областей. Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК и региональных облэнерго, пишет УНН. Киев Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Во время экстренных отключений графики не действуют - сообщили в ДТЭК. Киевская область "По решению Укрэнерго в Броварском, Бучанском, Вышгородском и Бориспольском районах введены экстренные отключения. Это не предусмотренные графиками ограничения, поэтому прогнозировать продолжительность отключений сейчас невозможно", - отметили в ДТЭК Киевские региональные электросети. Черниговская область "По указанию НЭК "Укрэнерго" в Черниговской области применены 10 очередей Графика аварийных отключений (ГАВ)", - также сообщили в «Черниговоблэнерго» утром 8 октября. Дополнение По данным Укрэнерго, 8 октября с 00:00 до 23:59 графики отключений электроэнергии действуют в части регионов.