Графиков стало больше: из-за вражеских атак перебои с электричеством в четырех областях

В некоторых регионах Украины 8 октября применяются графики отключения электроэнергии. В Киеве и части Киевской области — аварийные отключения. Атака РФ обесточила часть 4 областей. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

Атаки РФ

"В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", — говорится в сообщении Минэнерго.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, добавили в ведомстве.

Графики

"Из-за российских обстрелов энергосистеме не хватает возможностей передавать электроэнергию через поврежденные сети. Поэтому возникает необходимость во введении графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей. Сегодня они будут действовать в части регионов страны в течение дня объемом до трех очередей", — указали в Минэнерго.

Это, как отмечается, "вынужденный шаг, который помогает избежать перегрузки сетей и уберечь систему от масштабных аварий".

Накануне в «Укрэнерго» указывали, что 8 октября ожидаются графики объемом от 0,5 до 1,5 очереди для населения.

Экстренные отключения

"В результате повреждения оборудования российскими обстрелами и падения напряжения в высоковольтной сети — в Киеве и части Киевской области вынужденно введены аварийные отключения. Ранее опубликованные графики почасовых обесточиваний в регионе в настоящее время не действуют. Возвращение к прогнозируемому графику отключений произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — отметили в Минэнерго.

Потребление

По данным «Укрэнерго», потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 8 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 5,5% ниже, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причины изменений — увеличение объема вынужденных отключений в нескольких областях Украины. Вчера, 7 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,6% ниже, чем максимум предыдущего дня — во вторник, 6 октября.

В часы пиковой нагрузки в Минэнерго призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений.

"Активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00. Пожалуйста, не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 17:00 до 22:00", — отметили в «Укрэнерго».

В Украине снова экстренные отключения света — введены в Киеве и ряде областей