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Глинотерапію все частіше використовують для реабілітації військових. Як працює цей метод відновлення

Глинотерапію все частіше використовують для реабілітації військових. Як працює цей метод відновлення

Київ • УНН

 • 16388 перегляди

В рамках програми "МХП Поруч" бійці, ветерани та родини загиблих захисників проходять реабілітацію за допомогою глинотерапії, яка допомагає їм вивільнити емоції, зняти стрес та покращити настрій.

Військові, ветерани, родини загиблих захисників все частіше проходять відновлення через заняття гончарством. Приміром, у Баришівці, що на Київщині, відкрили простір психосоціальної підтримки. Разом із захисниками та їхніми сім'ями на занятті з глинотерапії – психолог та керівник Центру реабілітації гончарством. Кажуть, що процес ліплення – один із найефективніших методів відновлення, адже допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження через вивільнення емоцій. 

"Гончарство та ліплення під час війни стало окремим видом арттерапії. Адже відволікає від повсякденних турбот, знімає втому та покращує настрій, допомагає звільнятися від нав’язливих думок. Сприяє вивільненню творчої енергії, зменшує рівень тривожності", – розповідає Віктор Булгаков, керівник Центру реабілітації гончарством.

Ініціатива впроваджується в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч", за сприяння БФ "МХП – Громаді" та Центру реабілітації гончарством. 

"Глинотерапія для реабілітації наших захисників – це проективна методика. Адже процес вимішування глини дозволяє подумати, осмислити, вибрати, прийняти рішення, заспокоїтись. За допомогою таких занять гончарством можна зняти стрес, напругу та тривогу. Тож у фокусі програми реінтеграції та реадаптації захисників "МХП Поруч" – розвиток у громадах ветеранських хабів та спільнот, що сприяють фізичному та ментальному відновленню", – каже Наталія Оболєнська, експертка з фізіологічної, психологічної та соціальної реабілітації. 

Військові та ветерани кажуть, що під час таких занять проговорюють якісь свої болі та переживання – й це покращує моральний стан. 

Заняття з арттерапії для захисників проводяться в громадах у межах "МХП Поруч" - це програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Підтримує захисників та їхні сім'ї під час служби та після повернення з війни й включає: гуманітарну допомогу військовим частинам, медичне обстеження, лікування і реабілітацію, правовий та психологічний супровід, соціальну реінтеграцію, професійну адаптацію. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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