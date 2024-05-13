Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления
Киев • УНН
В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.
Военные, ветераны, семьи погибших защитников все чаще проходят восстановление через занятия гончарством. Например, в Барышевке, что на Киевщине, открыли пространство психосоциальной поддержки. Вместе с защитниками и их семьями на занятии по глинотерапии - психолог и руководитель Центра реабилитации гончарством. Говорят, что процесс лепки - один из самых эффективных методов восстановления, ведь помогает бойцам получить психологическую разгрузку через высвобождение эмоций.
"Гончарство и лепка во время войны стало отдельным видом арт-терапии. Ведь отвлекает от повседневных забот, снимает усталость и улучшает настроение, помогает освобождаться от навязчивых мыслей. Способствует высвобождению творческой энергии, уменьшает уровень тревожности", - рассказывает Виктор Булгаков, руководитель Центра реабилитации гончарством.
Инициатива внедряется в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", при содействии БФ "МХП - Громаді" и Центра реабилитации гончарством.
"Глинотерапия для реабилитации наших защитников - это проективная методика. Ведь процесс вымешивания глины позволяет подумать, осмыслить, выбрать, принять решение, успокоиться. С помощью таких занятий гончарством можно снять стресс, напряжение и тревогу. Поэтому в фокусе программы реинтеграции и реадаптации защитников "МХП Поруч" - развитие в общинах ветеранских хабов и сообществ, способствующих физическому и ментальному восстановлению", - говорит Наталья Оболенская, эксперт по физиологической, психологической и социальной реабилитации.
Военные и ветераны говорят, что во время таких занятий проговаривают какие-то свои боли и переживания - и это улучшает моральное состояние.
Занятия по арт-терапии для защитников проводятся в общинах в рамках "МХП Поруч" - это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Поддерживает защитников и их семьи во время службы и после возвращения с войны и включает: гуманитарную помощь военным частям, медицинское обследование, лечение и реабилитацию, правовое и психологическое сопровождение, социальную реинтеграцию, профессиональную адаптацию.
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Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления
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