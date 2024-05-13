ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Киев  •  УНН

13 мая 2024, 08:31  •  1111 просмотра

Read in English

В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.

Военные, ветераны, семьи погибших защитников все чаще проходят восстановление через занятия гончарством. Например, в Барышевке, что на Киевщине, открыли пространство психосоциальной поддержки. Вместе с защитниками и их семьями на занятии по глинотерапии - психолог и руководитель Центра реабилитации гончарством. Говорят, что процесс лепки - один из самых эффективных методов восстановления, ведь помогает бойцам получить психологическую разгрузку через высвобождение эмоций. 

"Гончарство и лепка во время войны стало отдельным видом арт-терапии. Ведь отвлекает от повседневных забот, снимает усталость и улучшает настроение, помогает освобождаться от навязчивых мыслей. Способствует высвобождению творческой энергии, уменьшает уровень тревожности", - рассказывает Виктор Булгаков, руководитель Центра реабилитации гончарством.

Инициатива внедряется в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", при содействии БФ "МХП - Громаді" и Центра реабилитации гончарством. 

"Глинотерапия для реабилитации наших защитников - это проективная методика. Ведь процесс вымешивания глины позволяет подумать, осмыслить, выбрать, принять решение, успокоиться. С помощью таких занятий гончарством можно снять стресс, напряжение и тревогу. Поэтому в фокусе программы реинтеграции и реадаптации защитников "МХП Поруч" - развитие в общинах ветеранских хабов и сообществ, способствующих физическому и ментальному восстановлению", - говорит Наталья Оболенская, эксперт по физиологической, психологической и социальной реабилитации. 

Военные и ветераны говорят, что во время таких занятий проговаривают какие-то свои боли и переживания - и это улучшает моральное состояние. 

Занятия по арт-терапии для защитников проводятся в общинах в рамках "МХП Поруч" - это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Поддерживает защитников и их семьи во время службы и после возвращения с войны и включает: гуманитарную помощь военным частям, медицинское обследование, лечение и реабилитацию, правовое и психологическое сопровождение, социальную реинтеграцию, профессиональную адаптацию. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
kievКиев
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  16437 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  23905 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  146543 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  203101 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  212792 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  204864 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159401 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151778 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131189 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133314 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Новости по теме
Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

  •  1111 просмотра
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

  •  1275 просмотра
Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

  •  2193 просмотра
"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

  •  2483 просмотра
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
Эксклюзив

  •  16437 просмотра
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

  •  4970 просмотра
Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

  •  4823 просмотра
Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

  •  4595 просмотра
Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

  •  6091 просмотра
ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

  •  5101 просмотра

Популярные

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  90990 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  93682 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  84573 просмотра
Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

Блинкен: Украина может эффективно защищать позиции на востоке

  •  87449 просмотра
Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

Южная Корея подозревает Северную Корею в поставках оружия рф для войны в Украине

  •  63371 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  192149 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  239787 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  242206 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  251627 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  263601 просмотра

Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

В рамках программы "МХП Поруч" бойцы, ветераны и семьи погибших защитников проходят реабилитацию с помощью глинотерапии, которая помогает им высвободить эмоции, снять стресс и улучшить настроение.

Общество •   •  1111 просмотра
Глинотерапию все чаще используют для реабилитации военных. Как работает этот метод восстановления

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф.

Война •   •  1275 просмотра
Нефтебаза на белгородщине и электроподстанция в липецкой области: источник сообщил о результатах успешной охоты дронов СБУ на территории рф

Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

Киевская таможня предотвратила ввоз 19 тонн ткани стоимостью 3 миллиона гривен, произведенной в рф компанией, известной как производитель тканей для Министерства обороны россии.

Экономика •   •  2193 просмотра
Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

В Волчанской городской военной администрации уверяют, что "фортификационные сооружения вокруг города на границе с Россией были, но из-за постоянных обстрелов возводить их было непросто".

Война •   •  2483 просмотра
"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской МВА о фортификации на Харьковщине

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эта неделя принесет серьезные перемены и возможности для всех знаков зодиака благодаря параду из 5 планет. Возможны для всех опасности травм и аварий, могут быть природные катаклизмы, стоит категорически избегать конфликтов в отношениях.

Общество •   •  16437 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

На видео, вероятно, зафиксирована атака беспилотника на электроподстанцию в липецкой области россии, которая вызвала пожар.

Война •   •  4970 просмотра
Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция

Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики завершил работу над законопроектом, предусматривающим запрет религиозных организаций, связанных со страной-агрессором и, вероятно, парламент сможет его принять уже в мае или июне.

Общество •   •  4823 просмотра
Запрет московского патриархата: в Раде допускают принятие законопроекта в мае или в июне

Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Работники Apple Store в Таусоне, штат Мэриленд, проголосовали за разрешение на первую забастовку работников розничной торговли из-за непредсказуемого графика работы и заработной платы, которая не соответствует местному прожиточному минимуму.

Новости Мира •   •  4595 просмотра
Apple может столкнуться с первой забастовкой сотрудников розничной торговли

Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Краснопольской громаде Сумской области, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.

Война •   •  6091 просмотра
Удар рф по Сумщине забрал жизнь мужчины, его брат и сын ранены: прокуратура показала последствия

ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд

22-летнему водителю Audi грозит до 8 лет лишения свободы за смертельную аварию на АЗС, в результате которой погиб 17-летний пассажир и был нанесен ущерб на сумму более 60 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  5101 просмотра
ДТП на столичной АЗС: дело водителя Audi передали в суд