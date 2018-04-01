Гуморина – 2018: в Одесі відзначили традиційне свято гумору
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 01 квітня. УНН. В Одесі відбулося традиційне свято "Гуморина". Про це повідомляє кореспондент УНН.
Цього року знаменитий фестиваль проводиться 45 раз поспіль. Розпочалася Гуморина традиційною першоквітневою карнавальною ходою і фестивалем клоунів "Комедіада".
Парад гумору стартував опівдні від Соборної площі. Яскрава карнавальна хода пройшла по вулиці Дерибасівській через Думську площу і Приморський бульвар до Катерининської площі. У параді взяли участь кращі люди міста: тисячі мімів, клоунів, музикантів, живих скульптур, танцюристів, любителів коміксів.
Гідне місце серед них зайняли популярні актори "Маски-Шоу" і учасники фестивалю клоунів "Комедіада". Головний акцент на цьогорічній Гуморині зроблено на багатонаціональності міста - свято пройшло під гаслом "Одеса для всіх - всі для Одеси".
В рамках Гуморини – 2018 в Одесі пройде черговий VIII Міжнародний фестиваль клоунів і мімів "Комедіада". Очікується, що в конкурсі візьмуть участь клоуни з Іспанії, Бразилії, Угорщини, Ізраїлю, Польщі, Франції. Також приїдуть відомі артисти і продюсери з Японії, Австрії, Італії, Німеччини, Бельгії, Монако. Серед почесного журі і син знаменитого Чарлі Чапліна.
Нагадаємо, в Одесі, під час святкування "Гуморини 2018" на чоловіка обрушився фрагмент фасаду.