Групі членів Сенату США вдалося узгодити положення імміграційної реформи - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Група членів Сенату Конгресу США - демократів і республіканців - до вечора середи змогла узгодити певні положення майбутнього законопроекту про імміграційну реформу, хоча не всі вони у точності повторюють вимоги діючого президента країни Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Сенатори поширили серед своїх колег законопроект, згідно з яким 1,8 млн мігрантів, які давно проживають на території США, зможуть отримати законний статус. Мова в основному йде про тих осіб, кого батьки-нелегали ввезли у Сполучені Штати ще задовго до настання повноліття. До вступу Трампа на посаду вони перебували під захистом спеціальної програми, введеної екс-президентом Бараком Обамою, але новий глава держави її скасував.
Крім того, ініціатива передбачає виділення 25 млрд доларів, призначених в тому числі на будівництво фізичного бар’єру на кордоні з Мексикою, проте це не стане одноразовою дотацією з бюджету. У 2018 році на початок зведення стіни має бути відпущена лише 2,5 млрд доларів. На ці ж кошти потрібно буде найняти нових співробітників для прикордонної служби. Потім ще по 2,5 млрд доларів буде виділятися щороку.
Проте до згоди прийшло лише обмежене число сенаторів. Як зазначає The Washington Post, “станом на вечір середи не було ніякої гарантії того, що цей план знайде істотну підтримку або навіть буде поставлений на голосування в четвер”.
Нагадаємо, Суд Східного округу штату Нью-Йорк ухвалив рішення тимчасово відновити програму захисту від депортації нелегальних іммігрантів, що в'їхали у США неповнолітніми (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Таке рішення прийняв окружний суддя Ніколас Гарофіс, що розбирав позов, поданий проти міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) країни.