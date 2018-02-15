Группе членов Сената США удалось согласовать положения иммиграционной реформы - The Washington Post

Сенаторы распространили среди своих коллег законопроект, согласно которому 1,8 млн мигрантов, давно проживающих на территории США, смогут получить законный статус. Речь в основном идет о тех лицах, кого родители-нелегалы ​​ввезли в Соединенные Штаты еще задолго до наступления совершеннолетия. До вступления Трампа на должность они находились под защитой специальной программы, введенной экс-президентом Бараком Обамой, но новый глава государства его отменил.

Кроме того, инициатива предусматривает выделение 25 млрд долларов, предназначенных в том числе на строительство физического барьера на границе с Мексикой, однако это не станет одноразовой дотации из бюджета. В 2018 году на начало возведения стены должно быть отпущено лишь 2,5 млрд долларов. На эти же средства нужно будет нанять новых сотрудников для пограничной службы. Потом еще по 2,5 млрд долларов будет выделяться ежегодно.

Однако к согласию пришло лишь ограниченное число сенаторов. Как отмечает The Washington Post, “по состоянию на вечер среды не было никакой гарантии того, что этот план найдет существенную поддержку или даже будет поставлен на голосование в четверг”.

Напомним, Суд Восточного округа штата Нью-Йорк принял решение временно восстановить программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Такое решение принял окружной судья Николас Гарофис, что разбирал иск, поданный против министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.