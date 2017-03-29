ГПУ затримала заступника міністра палива та енергетики часів В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні ввечері повідомив на своїй сторінці в Facebook про затримання і тимчасовий арешт на території Грузії екс-заступника міністра палива та енергетики часів президента-втікача Віктора Януковича Ігоря Кирюшина, передає УНН.
Генпрокурор зазначив, що пан Кірюшин був затриманий на території Грузії 25 березня дійсного року.
“ГСУ ГПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відносно заступника міністра ПЕК часів Януковича — пана Кірюшина за підозрою у співучасті в заволодінні злочинною організацією під керівництвом Януковича В.Ф. майном, яке належить ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укргазвидобування”, на загальну суму понад 2 млрд грн,” — написав він.
Наразі суд у Грізії прийняв рішення про його тимчасовий арешт на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
Також нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.