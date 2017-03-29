ГПУ задержала заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 44058 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 121074 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180181 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 131441 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125627 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117904 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107577 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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ГПУ задержала заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича

ГПУ задержала заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича

Киев  •  УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня вечером сообщил на своей странице в Facebook о задержании и временный арест на территории Грузии экс-заместителя министра топлива и энергетики президенте беглого Виктора Януковича Игоря Кирюшина, передает УНН.

 

 

Генпрокурор отметил, что господин Кирюшин был задержан на территории Грузии 25 марта действительного года.

"ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении заместителя министра ТЭК Януковиче - г Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ОАО "Укргаздобыча", на общую сумму более 2 млрд грн ", - написал он.

Сейчас суд в Гризии принял решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.

Напомним, Апелляционный суд Киева определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

Также напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

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