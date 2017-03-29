ГПУ задержала заместителя министра топлива и энергетики времен Януковича

Генпрокурор отметил, что господин Кирюшин был задержан на территории Грузии 25 марта действительного года.

"ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении заместителя министра ТЭК Януковиче - г Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича В.Ф. имуществом, принадлежащим ОАО "Укрнафта" и ОАО "Укргаздобыча", на общую сумму более 2 млрд грн ", - написал он.

Сейчас суд в Гризии принял решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.

Напомним, Апелляционный суд Киева определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.

Также напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.