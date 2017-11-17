ГПУ викликала Януковича на допит у справі про захоплення влади 22 листопада

"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України В.Янукович викликається на 22 листопада 2017 року до старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України для проведення слідчих та інших процесуальних дій в якості підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом захоплення Януковичем В.Ф. державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції України та прийняття Конституційним Судом України неправосудних рішень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв’язку з неможливістю вручення в день складання повідомлення про підозру, В.Януковичу зазначене повідомлення про підозру направлено на відомі досудовому слідству адреси, тобто у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

У Генпрокуратурі нагадали, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактом захоплення В.Януковичем державної влади, у тому числі шляхом зміни Конституції України та прийняття Конституційним Судом України неправосудних рішень за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного устрою чи захоплення влади), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею неправосудного рішення) Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні щодо В.Януковича складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.