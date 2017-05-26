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ГПУ відкличе подання на зняття недоторканості з Г.Бобова (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Генеральна прокуратура України відкличе подання на зняття депутатської недоторканості з народного депутата України Геннадія Бобова після рішення слідчого про закриття провадження. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

ГПУ відкличе подання на зняття недоторканості з Г.Бобова (доповнено)

“Подання на зняття депутатської недоторканності, подане Генпрокуратурою до Верховної Ради, буде відкликане після рішення слідчого про закриття провадження в установленому законом порядку,” — написала Л.Сарган.

В свою чергу Генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що нардеп, як і обіцяв, сплатив майже 38 млн грн на рахунок Держказначейства.

“Народний депутат Геннадій Бобов дотримав слова і сплатив визначену ДФС суму податкової недоїмки в 37 млн 866 тис. 045 грн 02 коп. на рахунок Держказначейства. Гідний приклад,” — написав Ю.Луценко.

Нагадаємо, до ВРУ надійшло подання Генпрокурора про зняття недоторканності з Г.Бобова.

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