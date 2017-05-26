ГПУ отзовет представление на снятие неприкосновенности с Г.Бобова (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины отзовет представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины Геннадия Бобовая после решения следователя о прекращении производства. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Представление на снятие депутатской неприкосновенности, поданное Генпрокуратурой в Верховную Раду, будет отозвано после решения следователя о прекращении производства в установленном законом порядке," - написала Л.Сарган.
В свою очередь Генпрокурор Ю.Луценко сообщил, что нардеп, как и обещал, оплатил почти 38 млн грн на счет Госказначейства.
"Народный депутат Геннадий Бобов сдержал слово и оплатил определенную ДФС сумму налоговой недоимки в 37 млн 866 тыс. 045 грн 02 коп. на счет Госказначейства. Достойный пример," - написал Ю.Луценко.
Напомним, в ВРУ поступило представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с Г.Бобова.